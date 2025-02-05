Türkiye'den İsveç’e taziye mesajı

Bakanlık, İsveç'te okulda gerçekleştirilen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dün okulda düzenlenen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyede bulunularak yaralılara acil şifa dilendi.

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Örebro kentindeki silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Toplam yaralı sayısının belli olmadığı belirtilen açıklamada, ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğü ve ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu ifade edilmişti.