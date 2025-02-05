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Gündem
TRT Haber 05.02.2025 00:06

Türkiye'den İsveç’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te okulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziye dileğinde bulundu.

Türkiye'den İsveç’e taziye mesajı

Bakanlık, İsveç'te okulda gerçekleştirilen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dün okulda düzenlenen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyede bulunularak yaralılara acil şifa dilendi.

İsveç'te silahlı saldırıda 10 kişi öldü
İsveç'te silahlı saldırıda 10 kişi öldü

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Örebro kentindeki silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Toplam yaralı sayısının belli olmadığı belirtilen açıklamada, ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğü ve ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu ifade edilmişti.

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