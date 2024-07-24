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Gündem
AA 24.07.2024 16:07

Hakan Fidan: Ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor

Dışişleri Bakanı Fidan, "Netanyahu’nun başka bir ajandası var. Filistin’de ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor" açıklamasını yaptı.

Hakan Fidan: Ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Suriye ve Irak ile ilişkilerinin yanı sıra İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve ateşkes müzakereleri başta olmak üzere Orta Doğu’daki gelişmelere dair Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia televizyon kanalına mülakat verdi.

Filistin-İsrail barış müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasıyla ilgili olarak Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun, başka bir ajandası var. Filistin’de ateşkes, Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor. Gerek Amerikalılar, gerek Batılılar da bu konuda hemfikirler." diye konuştu.

Fidan ayrıca, "İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, "İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz." ifadesini kullandı.

"PKK, Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor"

Suriye konusunda Türkiye'nin nihai duruşuna ilişkin soru üzerine Fidan, terörizmin Suriye’den temizlenmesi gerektiğine işaret ederek, orada özellikle PKK’nın işgal ettiği Arap toprakları, ele geçirdiği petrol tesisleri olduğunu belirtti. Fidan, "(PKK/YPG) ile savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını alıp Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor." dedi.

Ankara ve Bağdat'ın PKK'yla mücadele konusunda ortak bir perspektife ve duruşa sahip olup olmadığı sorusuna ilişkin Fidan, Türkiye olarak Irak’ta hem siyasal istikrarın hem can güvenliğinin sağlanması için sürekli yapıcı katkıda bulunduklarını söyledi.

Fidan, "PKK, Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü." ifadelerini kullandı.

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