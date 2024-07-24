Bakan Işıkhan: Belediyelerin prim borçlarının tahsili için gereken adımları atacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını ve borçların tahsili için gereken tüm adımların atılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Sosyal Güvenlik kapsamında 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir. Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız.