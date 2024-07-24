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Gündem
AA 24.07.2024 15:53

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap işlemlerine yarından itibaren son verecek.

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla bir adım daha attı.

Bankalara gönderilen talimata göre, kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine yarından itibaren son verilecek.

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği talimatta da sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenlenebileceği belirtilmişti.

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