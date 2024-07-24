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Gündem
AA 24.07.2024 14:39

Türkiye'de işçilerin yüzde 14,8'i sendika üyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, 2 milyon 512 bin 332 işçinin sendika üyeliği bulunuyor. Ocak ayına kıyasla sendikalı işçi sayısı 16 bin 909 kişi arttı.

Türkiye'de işçilerin yüzde 14,8'i sendika üyesi
[Fotoğraf: Arşiv AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın,  İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 973 bin 613 işçiden 2 milyon 512 bin 332'si sendika üyesi. Ocak ayına kıyasla sendikalı işçisi sayısı, 16 bin 909 kişi (yüzde 0,68) arttı. Sendikalaşma oranı yüzde 14,8 oldu.

En fazla üye Türk Metal Sendikası'nda

En fazla üyeye sahip sendika 295 bin 192 işçiyle Türk Metal oldu. Bunu 275 bin 317 üyeyle Hizmet-İş, 211 bin 657 üyeyle Öz Sağlık-İş, 161 bin 764 üyeyle Genel-İş, 136 bin 998 üyeyle Belediye-İş, 130 bin 487 üyeyle Tez Koop-İş ve 118 bin 557 üyeyle Koop-İş izledi.

En fazla işçinin bulunduğu iş kolu, 4 milyon 276 bin 941 kişiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 993 bin 451 işçiyle "metal" ve 1 milyon 779 bin 93 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

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