Hafif Sağanak Yağışlı 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.01.2026 07:03

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, ülke genelinde yağışlı sistem, kıyı kesimlerde fırtına etkili olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Yurt genelinde yağışlı sistem etkili olacak.

Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, diğer bölgelerde ise yer yer 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Üç büyük ilde hava durumu

Başkentte sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yarın yağmurlu bir hava beklenirken en yüksek sıcaklığın 9 derece olması öngörülüyor. Pazar günü ise sıcaklığın 11 dereceye kadar çıkması ancak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu yağışlı bir gökyüzü hakim olacak. Yarın sıcaklığın 9, pazar günü ise 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, görülecek yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Muğla, Aydın çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, beklenen fırtına ve yağışlar nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı. 

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
23 ilde zehir tacirlerine operasyon: 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
06:52
Apple'ın satışları yüzde 16 arttı
06:54
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
06:49
Genetik faktörlerin yaşam süresi üzerindeki etkisi tahminlerin üzerinde
06:47
Trump, Kanada menşeli tüm uçakların ABD sertifikasını iptal ettiğini açıkladı
06:47
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili pazartesi günü idrak edilecek
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ