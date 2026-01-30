Hafif Sağanak Yağışlı 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.01.2026 06:49

Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yılında bir yandan yitirdiği canların yasını tutarken diğer yandan bölgeyi ihya eden dev yatırımlarla yaralarını sarmaya devam ediyor.

Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
[Fotograf: AA]

Türkiye, üç yıl önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Türkiye bu yıl 53 bin 262 depremle sarsıldı
Türkiye bu yıl 53 bin 262 depremle sarsıldı

Toplam 11 ili ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen, 120 bin kilometrekarelik alanda yıkıma yol açan afet sonrası ilan edilen 7 günlük milli yas ve OHAL süreciyle birlikte, devletin tüm imkanları seferber edildi.

Uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarmın ardından 93 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, felaketin bilançosu 53 bin 537 can kaybı ve 107 bin 213 yaralı olarak kayıtlara geçti.

Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti

İhya çalışmalarında 75 milyar dolarlık yatırım

Depremin hemen ardından başlayan yeniden inşa sürecinde, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla 15’inci günde ilk temeller atıldı. Bugüne kadar deprem bölgesindeki altyapı, sosyal donatı ve konut projeleri için harcanan toplam tutar 75 milyar doları aştı.

Depremden etkilenen vakıf eserlerinden 73'ünün restorasyonu tamamlandı
Depremden etkilenen vakıf eserlerinden 73'ünün restorasyonu tamamlandı

11 ilde 174 ayrı alanda kurulan 3 bin 481 şantiyede, binlerce personelin gece gündüz mesaisiyle bölge yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi haline getiriliyor.

Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti

Saatte 23 konut üretim hızına ulaşıldı

Bölgedeki inşa faaliyetlerinde ulaşılan teknik kapasite, konut üretim hızını en üst seviyeye taşıdı. Yapılan planlamalar doğrultusunda saatte 23, günde ise ortalama 550 konut üretilerek afetzedelerin kullanımına sunuluyor.

İnşa edilen konutlar yalnızca barınma alanı değil; sosyal donatıları, parkları, kültürel alanları ve şehir meydanlarıyla bütüncül bir yaşam alanı olarak tasarlandı. 

Deprem konutlarındaki büyük ilerlemenin sembolü olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen törende 455 bininci konutun anahtarı hak sahibine verildi. 

Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti

Kırsal kalkınma ve esnafa destek

Bölgenin ekonomik ve sosyal dokusunu korumak amacıyla yürütülen projeler sadece şehir merkezleriyle sınırlı kalmadı. Çalışmalar kapsamında, yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla 11 ilde 43 bin yeni dükkan inşa edildi. 4 bin 333 köyde yürütülen çalışmalarla 63 bin köy evi tamamlanarak teslim edildi. 

Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti

Türkiye’nin çevre uzunluğuna eş değer olan 11 bin kilometrelik altyapı projesi hayata geçirildi.

Kırsal nüfusun yerinde kalmasını sağlamak amacıyla aslına uygun şekilde inşa edilen köy evleri ve dükkanlar, deprem bölgesindeki hayatın normale dönmesinde kritik rol oynamaya devam ediyor.

ETİKETLER
Deprem
Sıradaki Haber
Burhanettin Duran: Türkiye Özbekistan ilişkileri son yıllarda ivme yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
23 ilde zehir tacirlerine operasyon: 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
07:20
Hafta sonu hava nasıl olacak?
06:52
Apple'ın satışları yüzde 16 arttı
06:49
Genetik faktörlerin yaşam süresi üzerindeki etkisi tahminlerin üzerinde
06:47
Trump, Kanada menşeli tüm uçakların ABD sertifikasını iptal ettiğini açıkladı
06:47
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili pazartesi günü idrak edilecek
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ