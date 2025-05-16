Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün hava yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege Bölgesi (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği öngörülüyor.

Ege'de "turuncu" ve " sarı" uyarı

Meteoroloji, Ege Bölgesi için de fırtına uyarısında bulundu.

Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 17 Mayıs 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege’de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Bu bölgedeki fırtınanın da aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Meteoroloji, bölgede beklenen hava durumu nedeniyle İzmir, Aydın ve Muğla için "turuncu" kodlu, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak için ise "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hafta sonu yurdun batısı yağışlı, doğusu parçalı bulutlu olacak

Tahminlere göre, cumartesi yurdun batı kesimlerinde, İç Anadolu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak bekleniyor.

Yağışların bugün Trakya ve İzmir çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Marmara'nın batısı, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Yalova ve Kırklareli'nde yer yer kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Pazar gününden sonra ise yağışların doğuya doğru hareket etmesi beklenirken, pazartesi, Salı ve Çarşamba günü sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar görülecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi ile kıyı Ege dışında iç ve doğu kesimlerde hafta sonunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Bazı şehirlerde hava durumu

İstanbul: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı.

Ankara: 23°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

İzmir: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bursa: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Antalya: 23°C – Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.

Adana: 29°C – Parçalı ve az bulutlu.

Eskişehir: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Gaziantep: 28°C – Parçalı ve az bulutlu.

Diyarbakır: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.

Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu.