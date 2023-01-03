Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hac kayıtları 5 Ocak'ta başlayacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.
2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.
Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Ayrıca tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabilecek.
Etiketler: Son Dakika Hac Diyanet İşleri Başkanlığı
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