İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Matur’un DHKP-C terör örgütünün belirli kademelerinde 2011 yılından itibaren yönetici pozisyonunda yer aldığı belirtildi.

Örgütün tutuklu ve hükümlü mensupları ve ailelerine yardımda bulunan yapıda görevli olduğu ve yurt dışından örgüt için silah tedariki zincirinde yer aldığına ilişkin delillere de yer verildi.

Matur’un silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 15 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.