Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 17:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DHKP/C'li Gülen Matur hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi
Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde 'Türkiye sorumlusu' Gülten Matur hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Matur’un DHKP-C terör örgütünün belirli kademelerinde 2011 yılından itibaren yönetici pozisyonunda yer aldığı belirtildi.
Örgütün tutuklu ve hükümlü mensupları ve ailelerine yardımda bulunan yapıda görevli olduğu ve yurt dışından örgüt için silah tedariki zincirinde yer aldığına ilişkin delillere de yer verildi.
Matur’un silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 15 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.
Etiketler: DHKPC/C Terörle Mücadele
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