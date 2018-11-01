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Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı yapıldı

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

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Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

Kaynak: AA

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