Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.
Kaynak: AA