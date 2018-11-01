Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Gara ve Zap bölgelerine 1 Kasım 2018 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Yapılan hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Operasyonda ayrıca, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Irak kuzeyi Gara ve Zap bölgelerine 01 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/hAl9mIi6J5 — TSK (@TSKGnkur) 1 Kasım 2018

Kaynak: TRT Haber