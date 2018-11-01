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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyi Gara ve Zap bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatları neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Gara ve Zap bölgelerine 1 Kasım 2018 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Yapılan hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Operasyonda ayrıca, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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