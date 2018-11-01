Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "sıfır atık" zirvesi

Geçen yıl hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nde gelinen durum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan "Sıfır Atık Zirvesi"nde değerlendirildi.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çöp kamyonu girmiyor"

Projeyi himaye eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "sıfır atık" projesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çöp kamyonu girmediğini söyledi.

"Bizim de kullan at kültürünü bir tafara bırakarak değişimi başlatmamız gerekiyor. Bunu da ilk aşaması bireysel tutumlarımız. Sistemler kurabilirsiniz fakat davranışları değiştiremezseniz sistem de işlemez. Az önce külliyeden kurduğumuz sistemden bahsettim. Şayet insan unsurunu katmasaydık başaramazdık. Sıfır atık gönüllüleri ekibi kurduk. Atık kumbaralarını her gün kontrol ettik. Personelin sorularını soracağı platformlar oluşturduk, davranışlara odaklandık."

Emine Erdoğan, Beştepe'de Sıfır Atık Zirvesi'nde konuşma yapıyor. https://t.co/O06XdR9rWF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Kasım 2018

"7 bin 162 kamu kuruluşunda uygulanır hale geldi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "sıfır atık" zirvesinde konuştu:

Çığ gibi büyüyen bu hareket bugün artık 7 bin 162 kamu kuruluşunda uygulanır hale geldi. Amacımız sıfır atık sistemini tüm Türkiye'ye tüm ülkemize yargınlaştırmaktır.

1 yıl içinde 3,5 milyar kaynak

Sıfır atık projesi ile hayata geçmesi ile birlikte önemli kazanımlar elde etmeye başladık.

Projenin hayata geçirildiği bir yılla bakın sadece bir yılla, 2.2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton atık elektirikli ve elektironik eşyayı, 38 bin ton bitkisel ve 80 bin ton madeni atık yağı, 184 bin ton ömrünü tamamlamış lastiği kaynağında ayrı ayrı toplayarak geri kazandık. Tüm bunlarla sadece bir yıl içinde ekonomiye 3.5 milyar lira kaynak sağladık.

TRT'ye "Sıfır Atık Medya Ödülü"

Emine Erdoğan, projeye katkıda bulunanlara geri dönüşüm camdan yapılmış plaket verdi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da katıldı.

"Sıfır atık" uygulamasına geçen ilk medya kuruluşu olması dolayısıyla zirvede TRT'ye "Sıfır Atık Medya Ödülü" verildi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ödülü Emine Erdoğan'dan aldı.

Kaynak: TRT Haber