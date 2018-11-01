Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına genelge gönderdi. Bahçeli genelgesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı olan Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin istikbal umudunu, istiklal ufkunu bünye ve dokusunda barındırdığını ifade etti.

Bahçeli, “Cumhur İttifakı Türk tarihinin bir anında, tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir.” dedi.

MHP Lideri, Cumhur İttifakı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ni üçüncü evreye taşıyan muhterem bir irada, milletin ruh kökünden doğmuş, milli hedeflere ulaşma hissiyatıyla doğrulmuş, bekayı savunma iştiyakıyla dolmuş tarihi bir duruşun adı ve tarihi bir duruşun adı ve ahlakı olduğunu dile getirdi.

“Türkiye üzerinde habis hesabı olan odaklar boş durmamaktadır”

Türkiye’nin yaygınlık ve yoğunluk kazanan tehdit ve tehlikelerle doğrudan muhatap olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüyle birlikte Türkiye’nin yörüngesi kaymasa da, zorunlu hallerden dolayı siyasetin parametre ve paradigmasında değişimler yaşanmıştır. Bu yeni durum herkese ihmal ve inkar edemeyeceği sorumluluklar yüklemiştir. Türkiye üzerinde habis hesabı olan odaklar boş durmamaktadır.

Terör örgütleri faaldir ve hıyanet nöbetindedir. Ekonomik suikastçılar faaliyettedir ve rehavetimizi gözlemektedir. Türkiye’nin Meşruiyet yıllarında olduğu ve yaşandığı gibi, çapsız tartışmalara gömülmesi, polemiklere gerilemesi, siyasi dürtülere kurban verilmesi büyük ve tarihi bir hatadır.

Henüz sular durulmuş, emniyet ve esenlik tam olarak sağlanmış değildir. Tedirgin bekleyişler, temkinli yaklaşımlar hissedilir derecede fazladır. Düzlük görünse de, fırtına dinmişe benze de, aslında tehditlerin cesametinde, muhtemel felaketlerin seyrinde azalma, eksilme, hafifleme yoktur. İçten içe kanama devam etmektedir. Bunu görmek, bunu bilmek lazımdır.”

Kaynak: TRT Haber