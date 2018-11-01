Adalet Bakanı Gül'den Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili "Suudi yetkililer sorulara yanıt vermedi, iş birliğine girmeliler. Kimse sorumluluktan kaçamaz, üstü örtülemez." dedi.
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