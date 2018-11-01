  • 01 KASIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.568
    EURO 6.346
  • BIST 91560.02
    ALTIN 219.512
Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül'den Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili "Suudi yetkililer sorulara yanıt vermedi, iş birliğine girmeliler. Kimse sorumluluktan kaçamaz, üstü örtülemez." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adalet Bakanı Gülden Kaşıkçı açıklaması

Ayrıntılar geliyor... 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER