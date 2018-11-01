Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Yüksek Stratejik Komite (YSK) Dördüncü Toplantısı'nın hazırlıklarıyla ilgili görüşmeler yapacak.

Çavuşoğlu, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "YSK Dördüncü Toplantısı’nın hazırlıklarını ele almak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Doha’dayız" ifadelerini kullandı.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin daveti üzerine bu ülkeye 2 günlük ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu'nun, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelere dair temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA