Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Etiketler: Genelkurmay Rusya Türkiye- Rusya İlişkileri Yaşar Güler
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