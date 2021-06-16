Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ve Orgeneral Carter güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: Yaşar Güler Genelkurmay
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