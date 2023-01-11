Çalışma hayatına dair pek çok sorun çözüme kavuştu. Şimdi sırada geçici işçilere kadro düzenlemesi var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" dedi.

Geçici işçilerin talepleri ne?

Yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede teknik çalışmalar tamamlanmak üzere.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuyla ilgili, "Sırada geçici işçiler dosyası var. Geçici işçiler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yasaya göre 5 ay 29 gün çalışıyorlar ama yine mevzuata göre 9 ay 29 güne uzatılabiliyor. O dosyada ortada temel talepleri kadroya geçirilmek ya da işte yıl boyunca çalışma talepleri var" dedi.

Kimler geçici işçi olabilecek?

Zengin, geçici işçi kapsamına alınacak kişileri de şöyle açıkladı:

"Geçici işçiler özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Çaykur'da şeker fabrikalarında, Devlet Demir Yolları'nda benzeri kurumlarda çalışan kişiler, yerel yönetimlerde de var. Onların da bu beklentileri yakın zamanda karşılık bulacak."