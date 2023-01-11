Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut kartalları 5'i terörist 8 kişiyi yakaladı
Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hudut kartalları, Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/odbP6H7BAD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2023
Etiketler: FETÖ PKK/YPG Suriye Terörle Mücadele Yunanistan
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