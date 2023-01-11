Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Atilla Berber atandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak, Gelir İdaresi Başkan yardımcılıklarına Abdullah Karaboyacı, Faruk Gözübüyük ve Mustafa Kılınç, Toprak Mahsulleri Ofisi yönetim kurulu üyeliğine de Nebi Çelik'in atamaları yapıldı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Birol Çınar ise görevden alındı.
Etiketler: Resmi Gazete EPDK DSİ Ticaret Bakanlığı
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