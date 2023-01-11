İstanbul Eyüp'te sokakta fotoğrafının çekildiğini fark eden bir kişi şikayetçi oldu.

Savcılık fotoğrafı çeken kişi hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı.

Yerel mahkeme sokağın kamusal alan sayıldığına karar vererek, "fotoğraf çekmesi suç oluşturmaz" dedi. Ancak vatandaş şikayetinden vazgeçmedi. Dosyayı üst mahkemeye taşındı. Yargıtay 15. Ceza Dairesi dosyayı ele aldı.

"Sokakta olmak da özel hayata dahildir"

İnceleme sonunda Yargıtay, yerel mahkemenin kararını yanlış bularak "Özel alan sadece dört duvar arasında değildir" dedi.

"Sokakta olmak da özel hayata dahildir" kararı vererek dosyayı bozdu.

"Özel hayatın gizliliği sadece dört duvar arasında olmaz"

Avukat Pekay Salmanoğlu konuyla ilgili şu görüşte bulundu:

"Yargıtay bence bu yönde doğru bir karar vermiştir. Yerel mahkemenin beraat kararı yerinde değildir. Çünkü kişi kamusal alanda bile olsa özel hayat devam etmektedir. Yani özel hayatın gizliliği sadece kapalı kapılar ardında dört duvar arasında olmaz. Burada bu suçun faili olan kişinin hangi saikle bu eylemi gerçekleştirdiği de çok önem arz etmektedir."

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine dava yeniden görülecek.

Haber: Hilal Yıldırım

