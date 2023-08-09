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Gündem
AA 09.08.2023 10:50

"Gaziantep'te 65 yaş üstündeki vatandaşlar ulaşım ücreti ödeyecek" iddiası yalanlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, basın kuruluşları ve sosyal medyadaki 65 yaş üstü vatandaşların ulaşımda ücret ödeyeceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

"Gaziantep'te 65 yaş üstündeki vatandaşlar ulaşım ücreti ödeyecek" iddiası yalanlandı
[AA (Arşiv)]

Gaziantep'te bazı medya kuruluşlarında ve çeşitli sosyal medya mecralarında son günlerde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yolculuk haklarının sona erdiği, artık ücret ödeyecekleri iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Ortaya çıkan asılsız haberler nedeniyle belediyeden açıklama yapma ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına gelir desteği ödendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep'te toplu taşıma araçlarıyla günlük taşınan 600 bin yolcunun yüzde 14'ü, 65 yaş üzeri ve serbest biniş hakkı bulunan yolculardan oluşmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 65 yaş üzeri ve serbest biniş hakkı bulunan yolcuların her binişi için kişi başı 5 TL toplu taşıma araçlarına (Özel Mavi Halk Otobüsleri ve Özel Sarı Halk Otobüsleri) destek ödemesi yapılmaktadır. 65 yaş üzeri vatandaşlara tanınan toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma haklarında herhangi bir iptal söz konusu değildir. Toplu taşıma araçlarına (Özel Mavi Halk Otobüsleri ve Özel Sarı Halk Otobüsleri) 65 yaş üzeri ve serbest biniş hakkı bulunan yolcular alınmadığında veya para istenildiğinde ALO 153 üzerinden araç plakası ile şikayette bulunulduğu taktirde cezai işlem ivedilikle uygulanacaktır."

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