Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.08.2023 00:02

MGK bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılacak.

MGK bugün toplanacak

Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK yeniden toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Terörle mücadelede son durum

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek.

Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

Karadeniz Tahıl Koridoru

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.

Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İki komutan son kez katılacak

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.

İki komutan da MGK'ya son kez katılacak. 

ETİKETLER
MGK
Sıradaki Haber
'Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli' düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:23
Sudan’ın başkentindeki çatışmalar nedeniyle şehirden kaçışlar sürüyor
00:07
İstanbul'da motosiklet sürücüleri denetlendi
23:55
Bilim insanları olmayan hastalıklar için aşı geliştiriyor
22:59
İzmir'de 71 düzensiz göçmen yakalandı
22:56
Serinlemek için denize giren kişi boğuldu
23:01
21 evi talan eden dev ayı yakalandı
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ