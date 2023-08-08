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Gündem
AA 08.08.2023 20:17

'Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli' düzenlendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli" düzenlendi.

'Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli' düzenlendi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, panele, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli'nde, kültür varlıklarının korunması, turizm, uluslararası öğrenciler ve eğitim, dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim ile Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenebilecek etkinlikler ele alındı.

Panelde, kültür ve kamu diplomasisi alanlarında Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bakanlık ve başkanlıkların eş güdüm ve işbirliği içinde olması görüşüldü.

14. Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Bakanlığın yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 5-9 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştiriliyor.

2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsünün resmi açılışı dün yapılmıştı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Fahrettin Altun Hakan Fidan
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