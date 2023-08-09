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Ekonomi
TRT Haber 09.08.2023 09:11

Deprem bölgesi için borç yapılandırma süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden yerlerde borçların 29 Şubat 2024'e kadar yapılandırılmasına dair tebliğ yayımladı.

Deprem bölgesi için borç yapılandırma süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde borçların 29 Şubat 2024'e kadar yapılandırılması uygun görüldü.

Mükelleflerin, birinci taksiti 1 Nisan 2024 tarihine, ikinci taksiti 30 Nisan 2024 tarihine kadar diğer taksitleri ise takip eden aylarda ödemeleri gerekiyor.

Mükelleflerin matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süresi 29 Şubat 2024; gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tutarlarını ödeme süresi ise 31 Mart 2024 olarak belirlendi.

Bu tutar talep edilmesi halinde, ilk taksiti 2024'ün mart ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitle de ödenebilecek. 

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Borç Yapılandırma Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete
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