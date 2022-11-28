Gazeteci Nedim Şener, köşe yazısında İçişleri Bakanı Soylu'nun açıkladığı verileri paylaştı.

İBB’de ilk defa işe alınan 15 bin 125 kişinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçmediğini söyledi.

Şener'e göre İBB yönetimi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması taleplerini ancak müfettiş incelemesi başladıktan sonra İstanbul Valiliği'ne göndermeye başladı. Özel teftişin başlamasından sonra ise 120 civarında kişi İBB yönetimi tarafından güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarıldı.

147 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor

Şener yazısında iddialar gerçek değilse, neden terör bağlantılı '120 kişiyi işten çıkardınız?' sorusunu yöneltti.

Şener'in yazısında yer verdiği Emniyet ve UYAP verilerine göre, İBB'de ilk defa işe alınan personelden 147’si hakkında “terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan” dolayı soruşturma yürütülüyor.

66 kişi hakkında ise “terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan” mahkumiyet kararı var.