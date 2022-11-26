Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Toplamda 74 belediyede 88 soruşturma yürütüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
Son Haberler
- 12:11
- 12:17
- 11:48
- 11:48
- 11:15
Sıradaki Haber
Pençe Kilit'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz