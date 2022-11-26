Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
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