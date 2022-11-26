Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı eski stadyum yerinde yapımı tamamlanan Konya Millet Bahçesi'ni gezdi, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Millet Bahçesi içinde kafeterya, park, oyun alanları, kütüphane ve peyzaj düzenlemelerini inceleyen Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle bugün Konya'nın çok özel ve tarihi bir gün yaşayacağını söyledi.

"Coşku ve heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız"

Kurum, Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreni düzenleneceğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız, Konya'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde toplamda 8,5 milyar liraya varan yatırımlarımızın açılışını gerçekleştirecek. Konyalı hemşehrilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşacak. İnşallah büyük bir coşku ve heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız" diye konuştu.

Projelerin gün yüzüne çıkmaya başladığını ve Millet Bahçesi'nin tamamlandığını anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Toplamda 108 bin metrekarelik alanda camisi, kıraathanesi, kütüphanesi, restoranı, kafeteryası, yürüyüş yolları, spor ve oyun alanlarıyla burada gençlerimiz ve tüm Konyalı kardeşlerimiz bir araya gelecek. Yeni yaptığımız konutlar, içme suyu, kanalizasyon, depolama tesisleri, Konya'ya kazandırdığımız hizmet araçlarının açılışı var. Bunları, Konyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Mutluyuz ve heyecanlıyız. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi 13.30'da Mevlana Meydanı'na bekliyoruz. Konya'nın vefası nasıl olurmuş tüm cihana göstereceğiz. Rekor düzeyde bir katılımla Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Konya'nın vefasını, saygısını ve hürmetini tüm cihana ve Türkiye'ye inşallah göstereceğiz. Eserlerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kurum'a Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da eşlik etti.