Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi’yi kabul etti.
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de katıldığı İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki “Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş Töreni" sonrasında Komutanlık binasına geçti.
Akar burada Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Niazi ile görüştü.
Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Pakistan
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