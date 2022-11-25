MSB'den yapılan ilk açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Öztürkmen'in şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı duyurulmuştu.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bilgisi verildi.

Yaralanan 2 asker daha şehit oldu

Ardından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın şehit olduğu belirtildi.

Daha sonra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın da şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamasında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.