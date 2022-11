Teröristlerin roketlerle saldırdığı Gaziantep’in Karkamış ilçesinde okullar zarar görmüş, sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, Kocatepe İlkokulu’nda şehit olmuştu. Benzer şekilde biri anaokulu olmak üzere ilçedeki iki okul daha hedef alınmıştı. Anaokulunun hedef alındığı o hain saldırıya ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Hatırlanacağı üzere olayın ardından kayda geçen görüntülerde için için yanan bir tır yer alıyordu. Saldırı esnasında anaokuluna atılan roketlerden biri, bahçe duvarının önünde park eden o tıra isabet etmişti. Saldırı anında okulda çok sayıda öğrenci vardı.

[Karkamış Anaokulu, ilçedeki tek anaokulu ve bu nedenle mevcudu da oldukça yüksek.]

O gün anaokulunda 80 çocuk vardı

TRT Haber Dijital ekibi olarak o tırın izini sürdük... Karkamış sınır kapısı Türkiye-Suriye arasındaki en işlek alanlardan biri. Bu nedenle bölgede tır ve kamyon geçişleri epey fazla. Sınırın sıfır noktasına, Karkamış Gümrük Kapısı’na geçtik. Burada tırların giriş ve çıkışları halen devam ediyor. Saldırıda roket isabet eden tırın sahibiyle görüştük. Ekmek teknesinin yanması onu üzmüş olsa da olaydaki bir ayrıntı acısını hafifletiyor.

[Teröristlerin roketlerle düzenlediği saldırıda sınır kapısındaki tır da vurulmuştu.]

Normalde sınır kapısına yakın bölgede tır park etmek yasak. Çünkü akan bir trafik var. Ancak tır şoförü o gün aracını kısa süreliğine oraya park etmiş. Roket tıra isabet edince şarapnellerin büyük çoğunluğu da dorseye saplanmış. Bu sayede anaokulundaki yaşları 3-6 arasında değişen çocuklar da zarar görmedi.

Tırın kalkan görevi görmesi olası ölümleri de önledi. İlçenin tek anaokulu olan binada saldırının yaşandığı gün 80 çocuğun bulunduğu bilgisi, tırın varlığının hayati önemini gösteriyor.

[Tırın hemen arkasında bulunan duvar anaokulunun bahçesine ait. Foto: AA]

Anaokulundaki herkes sığınaklara indi

Karkamış’ta çocuklar doğaları gereği saldırının şokunu ailelerinden daha çabuk atmış görünüyor. Yine sokaklarda top oynuyor, birbirlerini kovalıyorlar. Ancak anne babalar için durum pek de öyle değil. Patlamanın ardından anaokuluna giden ebeveynlerin yüzünde halen o günün korkusunu görmek mümkün.

Patlama olduğunda anaokulundaki çocuklar hemen sığına indirilmiş. Tır roketin doğrudan okula ulaşmasına engel olmuş olsa da camlarda ve duvarlarda şarapnel izleri kendini belli ediyor. Olayın ardından bir süre sığınakta kalan çocuklar ve aileleri daha sonra sırayla ve hızlıca tahliye edilmiş.

[Saldırının hedefi olan okullarda onarım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.]

Karkamış’ta saldırının izleri siliniyor

Karkamış’a ulaştığımızda ilk dikkatimizi çeken konu ise ilçe genelindeki sıkı güvenlik önlemleri… Öte yandan roketlerin isabet ettiği yerlerde enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Bir yandan pencereler yenileniyor, diğer yanda bahçe ve dış duvarlardaki onarım tamamlanıyor. Teröristlerin attığı yüksek etkili roketler pencereleri indirmekle kalmamış, duvarları da yerle bir etmiş. Hedef alınan okulların duvarlarında çok sayıda şarapnel izi gözümüze çarpıyor.

[Sınır kapısında tır yoğun bir şekilde çalışsa da henüz askeri bir hareketlilik yok.]

Sıfır noktası ‘şimdilik’ sakin

Son bir not da sınır kapısından… Tır geçişleri yoğun olsa da herkesin beklediği askeri hareketlilik henüz başlamadı. Gün içinde aralıklarla sınırın iki tarafına da geçiş yapan askeri zırhlı araçları görmek mümkün. Ancak bunların ‘rutin’ işler olduğu konuşuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör bölgelerine yönelik olası bir kara harekatında Karkamış’ın sıkça kullanılacağı sır değil. Hem bölge halkı hem de burada görevli gazeteciler için şimdilik her şey sakin görünse de buradaki hareketliliğin her an artabileceği beklentisi bir hayli yüksek.



Kamera: Özge Güngörmüş

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu