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Ekonomi
AA 02.05.2024 18:51

Bakan Bolat: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı'nın ardından Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü belirterek, "Güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız, köklü ekonomik ilişkilerimiz bulunan Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız" dedi.

Bakan Bolat: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız
[Fotograf: AA]

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen, OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

OECD Bakanlar Toplantısı açılış oturumunun ardından, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü bildiren Bolat, "Görüşmede, 2023 yılında 4 milyar doları bulan ticaret hacmimizin, 2024 yılında da artış trendini sürdürüyor olmasının bizleri ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade ederek, 1 Temmuz 2024 tarihinde AB Dönem Başkanlığını devralacak Macaristan ile hem AB içerisindeki işbirliğimiz hem de ikili ticaretimizi geliştirebileceğimiz yeni alanlarla ilgili kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız, köklü ekonomik ilişkilerimiz bulunan Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Kurallara dayalı bir ekonomik düzene ihtiyaç var"

Bolat, OECD Bakanlar Toplantısının, "Güçlü Ekonomik Büyümeyi Hızlandırmak İçin Serbest Ticaretin ve Yatırımın Teşvik Edilmesi: Kurallara Dayalı, Serbest ve Adil Bir Uluslararası Ekonomik Düzen" temalı oturumuna iştirak ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"OECD Bakanlar Toplantısının, 'Güçlü Ekonomik Büyümeyi Hızlandırmak İçin Serbest Ticaretin ve Yatırımın Teşvik Edilmesi: Kurallara Dayalı, Serbest ve Adil Bir Uluslararası Ekonomik Düzen' temalı oturumunda, ülkemizin görüşlerini ifade ettik. OECD üye ülkeleri olarak iklim değişikliği, tedarik zinciri aksaklıkları ve adil olmayan ticaret uygulamaları karşısında, güçlü ve iyi işleyen kurallara dayalı bir ekonomik düzene ihtiyacımız olduğunu ifade ederek, küresel ticaretin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizi dile getirdik."

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