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Ekonomi
TRT Haber 02.05.2024 16:04

İstanbul'da ilk evini alacaklara müjde

İstanbul'da ilk evini alacaklar için özel olarak hazırlanan "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nin ilk 2 etabı için kura çekilecek. Toplamda 2 bin 894 daire, 4 Mayıs'ta kurayla sahiplerini bulacak.

İstanbul'da ilk evini alacaklara müjde
[Fotoğraf: Arşiv]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmayı amaçlayan projeyi hayata geçiriyor.

61 bin 361 kişinin başvurduğu "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nin ilk 2 etabının hak sahipleri,, 4 Mayıs'ta saat 10'da yapılacak canlı yayınla belirlenecek.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen projede, engelliler için yüzde 5, şehit ve gazi yakınları için yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanındı.

Proje 10 etaptan oluşuyor. İlk iki etapta 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire bulunuyor.

Sıfır atık altyapısına da sahip olan proje, İstanbul Havalimanı'na 10 dakikalık mesafede. 

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