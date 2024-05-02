İsrail, 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ediyor

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İsrail'in 58'i yılbaşından bu yana olmak üzere 500 Filistinlinin naaşını Rakamlar Mezarlığı'nda tutmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, nisan ayında ise 4 Filistinlinin cenazesini teslim ettiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'in naaşları Rakamlar Mezarlığı'nda ve morglarda tutmasının uluslararası ilkelere ve insanlık onuruna aykırı olduğu vurgulanarak paylaşılan verilerin, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'den alıkonulan cenazeleri kapsamadığı aktarıldı.

İsrail, öldürüldükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.