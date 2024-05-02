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Dünya
AA 02.05.2024 17:52

İsrail, 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ediyor

İsrail'in, 58'i yılbaşından bu yana olmak üzere 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ettiği duyuruldu.

İsrail, 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İsrail'in 58'i yılbaşından bu yana olmak üzere 500 Filistinlinin naaşını Rakamlar Mezarlığı'nda tutmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, nisan ayında ise 4 Filistinlinin cenazesini teslim ettiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'in naaşları Rakamlar Mezarlığı'nda ve morglarda tutmasının uluslararası ilkelere ve insanlık onuruna aykırı olduğu vurgulanarak paylaşılan verilerin, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'den alıkonulan cenazeleri kapsamadığı aktarıldı.

İsrail, öldürüldükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

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