Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 02:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cemevleri kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
İçinde cemevlerine ilişkin yapılan düzenleme ile iş kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine ölüm aylığı bağlanmasının da yer aldığı Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, bundan böyle cemevlerinin elektrik faturaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ödenecek.
Cemevleri bundan sonra imar planlarında yer alacak. Belediyeler, cemevlerine bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek.
Düzenlemeyle ayrıca, iş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası da dahil tüm prim borçları silinecek.
Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak, aile fertlerinden bir kişiye istihdam hakkı verilecek.
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