Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti.
Kabul, İstanbul Kongre Merkezi'nde İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nın ardından basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı
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