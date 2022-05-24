Sözcü Ankara Bürosu'nda muhabir olarak çalışan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti.

54 yaşındaki Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam ve Star gazetelerinde de çalışmıştı.

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek olan Ertürk için bugün saat 11.00'de Sözcü Gazetesi önünde ve 13.30'da da Tuzluçayır Cemevi'nde tören düzenlenecek.

İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk’ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."