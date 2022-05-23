Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 123 bin 536 COVID-19 testi yapıldı, 922 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1105 oldu.

Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020 yılında binin altında açıklanan COVID-19 vaka sayısı, dün ilk defa binin altına düşerek 905 olarak gerçekleşmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacağını söylemişti.

Yarın açıklanacak vakalar binin altında gelirse, toplu taşımadaki maske zorunluluğu tamamen kalkmış olacak.