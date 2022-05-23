Koronavirüs salgınına karşı Çin, olağanüstü tedbirler aldı.

"Sıfır vaka" politikası olarak isimlendirdiği uygulamalarla dünyadan ayrıştı.

Sınırların kapatılması ve sert vize politikası nedeniyle ülkede yabancı sayısı giderek azaldı.

Çin’deki kuruluşlar yabancı personel bulamaz hale geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan uluslararası okul yöneticisi Aleksa Moss, "Neredeyse tüm adaylar Çin'den ayrılmak istiyor. Çin'deki aday havuzumuz iyice tükendi. Hem Çin'de hem de Çin dışından yeni öğretmen bulamaz hale geldik. Kalifiye personel bulmak gerçekten çok zor bir duruma dönüştü." dedi.

Çin’in kapıları uluslararası öğrencilere de kapalı

Ülke 2020 yılının mart ayından bu yana öğrenci vizelerini durdurmuş durumda.

Birkaç ülkeye tanınan istisna dışında, Çin’de yabancı öğrenci yok denecek kadar az.

Vize alabilen yabancıların en büyük problemi ise Çin'e uçuş bulabilmek. Çin, uluslararası uçuşları salgın nedeniyle büyük oranda hala kapalı tutuyor. Bir ülkeden haftada bir uçuşa izin veriliyor. Ayrıca, uçuşta vaka tespit edilirse sonraki seferler iptal ediliyor.

Çin salgın gerekçesiyle kendi vatandaşlarının da yurt dışına gitmesini istemiyor.

Ulusal Göç İdaresi Çin vatandaşlarının yurt dışı çıkış denetimlerini artıracağını duyurdu.

Zorunlu olmayan uluslararası seyahatlere de izin verilmeyecek.

Pekin yönetimi tüm bu uygulamaların gerekçesi olarak pandemiyi gösteriyor. Ancak bu kapanmanın toplumsal ve siyasal yapısındaki değişikliği yansıttığını savunanlar da var.

Bu da Çin'in dünyadan koptuğu yorumlarına yol açıyor.