Metro istasyonlarının girişleri kapatıldı, otobüs durakları boş kaldı, dükkanların kapılarına kilit vuruldu.

Pekin’deki bu görüntüler salgının ilk günlerini hatırlattı.

Kentte görülen yeni vakalar üzerine sert koronavirüs önlemleri devreye girdi.

50 yeni vaka tespit edildi

Pekin’de toplu test uygulamalarının beşinci turu düzenleniyor. Kent nüfusunun büyük bölümüne neredeyse her gün koronavirüs testi yapılıyor. Son yapılan testlerde 50 yeni vaka daha tespit edildi.

Yüz yüze eğitim ertelendi

Vakaların yoğun olduğu kent merkezinde 63 otobüs durağı kapatıldı. 48 durağın ise güzergahı değiştirildi. 14 metro hattında 60 istasyon da aktif değil.

Kentte yüz yüze eğitim yine ertelendi. Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullarda 5-11 Mayıs tarihleri arasında derslere çevrim içi devam edilecek.

Öte yandan önlemlerin Çin ekonomisini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

5 gün süren 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilindeki seyahat hareketliliği geçen yıla göre yüzde 30, tatil gelirleri ise yüzde 40 azaldı.