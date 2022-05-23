İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 20 yılını kısa bir video ile paylaştı.

Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" sözlerine yer verdi.

Güçlü Türkiye'yi işaret eden Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 2053 ve 2071 vizyonlarımızla Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.