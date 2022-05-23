Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, güçlü Türkiye mesajı verdi. "Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" diyen Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile son 20 yılda yapılanları özetledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 20 yılını kısa bir video ile paylaştı.
Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" sözlerine yer verdi.
Güçlü Türkiye'yi işaret eden Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken 2053 ve 2071 vizyonlarımızla Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Etiketler: AK Parti Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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