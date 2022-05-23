Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mahkumların COVID-19 izni uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Temsili)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, açık cezaevi hükümlülerine müjde verdi.
Erdoğan, "Açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in de bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inandığını söyledi.
[Mahkumların Covid-19 İzinleri]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz.https://t.co/6XFdGGKWg9 pic.twitter.com/lKwdVvU5q8
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
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