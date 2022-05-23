Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Belçika, Türkiye'den gelenlere karşı uyguladığı koronavirüs tedbirlerini kaldırdı
[Fotoğraf: Depo Photos]
Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika, bu tedbirleri kaldırdı.
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika’nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" sözlerine yer verildi.
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