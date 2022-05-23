Denizlerdeki kirlilik, kaynağında temizlenecek ve kirli suların denize dökülmesinin önüne geçilecek.

AK Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu Çevre İmar kanun teklifine göre, Marmara Havzasındaki belediyelere, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirilecek.

Tesis kurmayan belediyelerin cezası ikiye katlanacak

Belediyeler belirlenen sürede proje hazırlamazsa, yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek. Tesis kurmayanlara idari para cezası uygulanacak.

Tanker, gemi ve deniz araçlarıyla katı atık ve evsel atık boşaltanlara iki katı ceza kesilecek.

'İleri arıtma' teşvik edilecek

Belediyelerin atıksu arıtma, geri kazanım ve sıfır atık yönetimi kapsamındaki tesisleri özel sektör eliyle yapılabilecek. İşletme, bakım ve devir projelerinin yürütülmesi için Blokajlı Banka Hesabı sistemi kurulacak.

İleri arıtma teknikleriyle arıtılmış suyu yeniden kullanan kuruluşlara yönelik teşvikler artırılacak. Enerji indirimi yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar artırılabilecek.

Bina kimlik sistemi etkinleşiyor

Teklife göre, Bina Kimlik Sertifikası uygulaması da etkinleştirilecek.

Deprem, yangın, sel, göçük gibi afet durumlarında teknik bilgilere ulaşılabilmesi için, binalar 5 yılda bir yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenecek.

Şartları getirmeyenlere yaptırım uygulanacak.