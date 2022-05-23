Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.
İki mevkidaş görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan
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