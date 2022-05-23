Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

İki mevkidaş görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.