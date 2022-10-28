Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[AA (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği vurgulandı.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/btOoJG5RM8
Etiketler: Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı
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