Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği vurgulandı.