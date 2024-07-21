Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.07.2024 19:10

Gabar Dağı'nda sondaj kulesinin devrilmesi sonucu yaralanan işçilerin durumu iyi

Sağlık Bakanlığınca, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkazdan yaralı olarak kurtarılan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Gabar Dağı'nda sondaj kulesinin devrilmesi sonucu yaralanan işçilerin durumu iyi
[Fotograf: AA]

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesiyle enkaz altında kalan bir kişiye ulaşılmıştır. UMKE ekiplerimizin enkaz altında yaptığı ilk muayene sonucu kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kule enkazından yaralı olarak kurtarılan iki işçinin durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."

Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi

ETİKETLER
İş Kazaları Petrol Arama
Sıradaki Haber
Dışişleri: İsrail'in propaganda ve psikolojik harekat girişimleri sonuçsuz kalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına tepki
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir
19:16
MSB, Kocatepe Şehitlerini Anma ve Denize Çelenk Atma Töreni düzenledi
19:49
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
19:07
Mersin’de minibüs devrildi: 7 tarım işçisi yaralandı
19:00
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 70 dönümlük alan zarar gördü
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın
FOTO FOKUS
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ