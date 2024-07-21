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Gündem
AA 21.07.2024 18:43

Dışişleri: İsrail'in propaganda ve psikolojik harekat girişimleri sonuçsuz kalacak

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanının sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. İsrail'in suçlarını yalan ve iftira ile gizlemeye çalıştığı vurgulandı, "İktidarda kalmak amacıyla kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri suçlarının hesabını verecekler" denildi.

Dışişleri: İsrail'in propaganda ve psikolojik harekat girişimleri sonuçsuz kalacak

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın" arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

İsrail'in, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerinin" sonuçsuz kalacağı kaydedilen açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

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